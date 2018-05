Stiri pe aceeasi tema

- Mohamed Salah, cel mai bun jucator din Anglia: ”Mi s-a spus ca nu voi avea succes in Premier League”. Oficialii Premier League l-au desemnat pe internationalul egiptean Mohamed Salah (Liverpool) drept cel mai bun jucator al sezonului, scrie BBC. Acelasi premiu l-a primit Salah si din partea Asociatiei…

- Cei care planuiesc calatorii la Windsor pentru nunta regala sunt sfatuiti sa le inceapa chiar si la ora 04.00 dimineata, relateaza vineri Press Association. Operatorul feroviar Great Western Railway (GWR) a facut apel la pasageri "sa calatoreasca devreme si cu bagaje putine" in comitatul…

- Clubul Sport Star Anina a obținut patru locuri I la Cupa Cupelor la karate, competiție desfașurata la Arad. Drept urmare, la kumite, Irina Vișovan, Andreea Lupu, Georgiana Avasalcai și Bogdan Tuculia s-au clasat pe primul loc, aducand clubului din Anina inca patru medalii in palmares. Pentru…

- Iulia Skripal a respins o propunere de ajutor consular din partea Rusiei, dupa otravirea sa cu un agent neurotoxic la inceputul lunii martie in Anglia, impreuna cu tatal sau, Serghei Skripal, fost agent dublu rus, a indicat miercuri Ministerul britanic de Externe, citat de AFP. ''Noi i-am…

- Cinci alerte meteorologice de ploi torentiale si zapada erau in vigoare in Marea Britanie luni, in cea de-a doua zi a Pastelui catolic, informeaza Press Association. Meteorologii au atras atentia soferilor asupra conditiilor de deplasare periculoase si a existentei unor portiuni de drum inchise in zonele…

- Nationala sub 21 de ani a Romaniei a disputat sambata seara, la Wolverhampton, o partida amicala impotriva reprezentativei similare a Angliei, care anul trecut triumfa la Campionatul Mondial U20.Meciul s a incheiat cu victoria britanicilor, scor 2 1, golul reprezentativei de tineret a Romaniei fiind…

- Autoritatile din Irlanda au emis, joi, o avertizare de tip cod rosu pentru conditii meteo severe, iar avertismente similare sunt in vigoare in mai multe parti din Marea Britanie, in contextul in care frontul de aer rece din Siberia continua sa perturbe traficul aerian, rutier, feroviar in Europa.…

- TELEKOM - SIX NATIONS. SCOȚIA - ANGLIA LIVE in Turneul celor Șase Națiuni. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Scoția intalnește campioana en-titre Anglia, sambata, in Turenul celor Șase Națiuni....