Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor norme introduse recent in Codul Fiscal, angajatorii pot suporta contravaloarea hranei pentru angajații lor, beneficiind de scutirea de taxe. Iata care sunt schimbarile legislative. Astfel, Codul Fiscal reglementeza un nou beneficiu care le permite angajatorilor sa suporte financiar costurile…

- ”Taxa de 1% poate fi o piedica pentru aceste investitii. Exista un singur program de guvernare, numitorul comun este acest program de guvernare, am cazut de acord la momentul respectiv de acord care sunt masurile, si pe zona fiscal bugetara si pe zona social si in ceea ce priveste IMM-urile si marile…

- „Discutiile acestea legate de impozitare au avut loc si anul trecut, atunci cand am decis pe prevederile din Codul Fiscal, care se aplica si in anul 2023. Sa discutam acum despre toate aceste masuri poate fi un subiect de analiza politica, sa venim sa ne discutam in spatiul public, cand nici macar nu…

- ”Discutiile acestea legate de impozitare au avut loc si anul trecut, atunci cand am decis pe prevederile din Codul Fiscal, care se aplica si in anul 2023. Sa discutam acum despre toate aceste masuri poate fi un subiect de analiza politica, sa venim sa ne discutam in spatiul public, cand nici macar nu…

- Societatea Exploratorilor din Buzau in parteneriat cu Primaria Buzau, Centrul Cultural și Educațional ,,Alexandru Marghiloman”, Crucea Roșie Buzau și organizația non-profit Jnepenii invita toți buzoienii și nu numai la o noua aventura captivanta, care le va oferi ocazia sa cunoasca mai bine Buzaul,…

- Curtea de Conturi a Romaniei, beneficiar privilegiat de informatii din partea ANAF, respectiv a Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF). Ca si la solicitarea organelor de urmarire penala, potrivit obiectivelor stabilite de respectivele organe, conform Art. 350 din Codul de procedura fiscala (CPF),…

- Modificari la Codul Fiscal. ANAF, obligat sa trimita notificari de conformare catre contribuabilii care urmeaza sa fie controlați Guvernul a aprobat, miercuri, modificarea Codului de procedura fiscala. Printre altele, organul de inspectie fiscala va avea obligatia transmiterii notificarilor de conformare…

- Declarațiile fiscale ale fostului președinte republican Donald Trump vor fi facute publice vineri, a declarat marți un purtator de cuvant al Comisiei Camerei Reprezentanților din SUA, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…