Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 28 de ani a fost data in cautare internationala dupa ce o valiza care conținea bijuterii in valoare de 350.000 de lire sterline a fost furata dintr-un hotel din centrul Londrei. Politia engleza a lansat un apel public pentru a afla unde se afla Marinela Manolescu, dupa ce valiza a disparut…

- Femeia care, in luna august, si-a aruncat copiii de la etajul al doilea al unui hotel din municipiul Botosani a fost trimisa in judecata de procurori. Femeia, de 23 de ani, din comuna Albesti, este cercetata pentru savarsirea infractiunilor de „violenta in familie sub forma omorului” si „violenta in…

- O tanara in varsta de 22 de ani, a condus un autoturism pe strada Daliei dinspre strada Ofcea spre bld. Eroilor de la Tisa, iar la un moment dat ar fi surprins și accidentat un pieton, respectiv un barbat in varsta de 33 de ani. Barbatul in varsta de 33 de ani a fost transportat la spital in vederea…

- Astazi, 27 septembrie a.c., polițiștii dambovițeni au fost solicitați sa intervina in urma unui eveniment rutier produs pe Bulevardul Trandafirilor din orașul Pucioasa. In urma evenimentului doua persoane in varsta de 76 și 66 de ani au fost ranite. Din primele date s-ar parea ca cele doua victime,…

- O femeie in varsta de 67 de ani a ajuns la spital cu o fractura de omoplat dupa ce a fost acroșata de o mașina in timp ce se deplasa cu o bicicleta. Accidentul s-a produs joi, in jurul orei 13.00, in comuna Marginea, iar in acest caz accidentul a fost produs de tanara care conducea autoturismul ...

- Barbatul in varsta de 53 de ani din Neamț, acuzat ca in urma cu 17 ani și-a ucis fosta soție și fetița in varsta de cinci ani, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Curtea de Apel Bacau a dat sentința, care este definitiva, dupa aproape doua decenii de la dispariția femeii și a minorei.