O șoferiță de 81 de ani din Oradea, virală pe internet. ”Când bunica nu se lasă” O bunica in varsta de 81 de ani din Oradea a devenit virala pe TikTok, dupa ce a fost filmata in timp ce conducea o mașina. Unul dintre nepotii sai a publicat un videoclip cu aceasta. ”Cand bunica nu se lasa”, a scris in descrierea videoclipului de 10 secunde, nepotul sau. Potrivit ebihoreanul.ro, bunica se numeste Ana si are o afacere cu cherestea in oraș. ”Cea mai draguta bunica. Sanatate multa”, ”Super-bunica”, ”Bravo, buni! Sa-ti dea Dumnezeu viata lunga”, ”Ce femeie smechera a fost la viata ei”, au fost doar cateva dintre comentariile internautilor. @andreirazvanl11 cand bunica nu se lasa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

