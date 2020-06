Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ultimelor date furnizate de catre cadrele medicale, pacientul din accidentul de pe strada Soveja a decedat la spital.Amintim ca astazi, potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 16:30, o femeie de 70 de ani a condus un autoturism pe strada Zmeurei, dinspre Tulcei catre Soveja, iar la intersectia…

- Ieri, 14 iunie 2020, in jurul orei 23.00, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, pe strada Traian din municipiu, a avut loc un accident rutier in urma caruia au rezultat pagube materiale. Polițiștii ajunși a fața locului au constatat faptul ca, un tanar de 28 de ani,…

- Dupa accidentul de la Lungulețu, in care un tanar a pierdut controlul volanului intr-o curba și a intrat in curtea Post-ul Un alt tanar șofer a omorat o femeie, la Bilciurești. Victima trecea strada neregulamentar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tanar de 18 ani, depistat la volan, fara permis Un alt barbat a fost prins baut la volan, la Mihai ViteazuLa data de 28 mai a.c., in jurul orei 16.00, politisti din cadrul Sectiei 2 si jandarmi ai G.J.M Tomis au identificat un tanar, de 18 ani, care a condus un autoturism pe strada Viilor din municipiul…

- Conform graficului de lucru, in aceasta saptamana, echipele SC Confort Urban SRL intervin asupra trotuarelor pe bulevardul Mamaia, intre strada Mircea cel Batran și bulevardul Tomis, pe strada Soveja la intersecția cu strada Chiliei și pe bulevardul Tomis, porțiunea cuprinsa intre strada Poporului și…

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, continua modernizarea trotuarelor pe bulevardul Mamaia, intre strada I.G. Duca si strada Mihai Viteazu, pe bulevardul Tomis, portiunea cuprinsa intre strada Poporului si bulevardul Mamaia pe strada Dumitru Marinescu, intre strada Eliberarii…

- O soferita a fost ranita in urma unui accident rutier produs in Mamaia Sat.Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 09.00, un barbat de 28 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia Nord, dinspre Constanta catre Navodari si ajungand la intersectia de tip sens giratoriu cu strada D14, nu…

- Un tanar din Alba Iulia este cercetat penal și s-a ales cu amenda de 2000 de lei dupa ce a condus sub influența alcoolului și nu avea acte prin care sa-și justifice prezența pe strada. A fost oprit de poliție la Galda de Jos, joi dimineața. Potrivit IPJ Alba, joi, 9 aprilie, in jurul orei […] Citește…