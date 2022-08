Locomotiva Mocaniței Huțulca de la Moldovița a deraiat marți la pranz de pe șine, dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism, relateaza Monitorul de Suceava . Accidentul s-a petrecut pe drumul comunal 176 din comuna Moldovița, dupa ce o femeie aflata la volanul unui autoturism in care se afla și un copil a patruns in drumul principal dintr-o curte laterala, fara a se asigura. In urma impactului trenulețul a sarit de pe șine, iar autoturismul a fost serios avariat, insa nimeni nu a fost ranit. Turiștii au coborat din tren dupa ce s-au speriat de cele intamplate și au fost preluați pentru a…