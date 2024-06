In pofida falimentelor generalizate din agricultura statelor UE, Comisia Europeana a decis sa dea unda verde importurilor de cereale și produse agroalimentare din Ucraina pana in 2025. Pentru fermierii romani, cei mai afectați de importurile din ultimii 2 ani, care au fost lasați fara niciun fel de sprijin semnificativ, lovitura este una fatala, astfel ca […] The post E oficial. Ursula a dat unda verde pentru importurile din Ucraina pana in 2025 first appeared on Ziarul National .