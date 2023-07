O şoferiţă a intrat într-un grup de motociclişti. Doi au murit, unul este grav rănit Doi motocicliști au murit și un altul a fost ranit grav intr-un accident rutier care a avut loc duminica, pe DN68, in județul Hunedoara. O mașina a intrat intr-un grup de 6 motocicliști. Toate victimele sunt de cetațenie maghiara. In urma accidentului, tot traficul din zona a fost complet blocat, intrucat nu exista nicio singura ruta ocolitoare. ”Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, ca, pe DN68, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Politistii ajunși la fața locului au stabilit ca o femeie de 54 de ani, din Petroșani, in timp ce conducea un autoturism… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

