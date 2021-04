Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele vaccinate din Franța vor putea renunța la masca de protecție atunci cand se afla intr-o incapere inchisa și privata, a decis luni Inaltul Consiliu pentru Sanatatea Publica din Franta, care consiliaza autoritatile franceze in materie de politica sanitara.

- In timp ce romanii risca sa fie amendati si daca se plimba pe strazi goale fara sa poarte masca de protectie, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, isi permite o noua aparitie publica fara masca. Intr-o conferinta de presa de duminica, Vlad Voiculescu a ales sa nu poarte masca, pe motiv ca…

- Deputatul PSD Sorin Grindeanu le-a recomandat, miercuri, colegilor sai din Parlament sa poarte masca de protectie, explicand ca nu este de acord cu cei care fac „un act de bravada” din refuzul de a o purta. „Tine pana la urma si de o chestiune de Regulament al Camerei. Am vazut ca sunt luari de pozitie…

- Razboiul dintre Adriana Bahmuțeanu și fostul soț, Silviu Prigoana, e departe de a se fi terminat. Cei doi au pareri diferite și in ceea ce privește pandemia de coronavirus și retricțiile care s-au impus. La mijloc au picat copiii lor, noteaza click.ro. Adriana Bahmuteanu (46 de ani) a pierdut sirul…

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite a afirmat luni ca americanii vaccinati impotriva COVID-19 se pot reuni in grupuri mici fara sa poarte masti, transmite Reuters potrivit Agerpres. Mastile vor trebui totusi purtate in afara locuintei, a precizat CDC. Directoarea…

- Ministerul Sanatații a trimis catre Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, o adresa in care se „susține ferm” ca la orele de educație fizica elevii sa poarte masca. Informația a venit ca urmare a solicitarilor facute de Sorin Cimpeanu, dar și de Federația Asociațiilor de Parinți, ca la orele de educație…

- Fundasul spaniol Alvaro Gonzalez a refuzat sa poarte masca in timpul deplasarii echipei de fotbal Olympique Marseille la Lens (2-2), miercuri, pentru meciul de campionat din etapa a 23-a, insultandu-l in acelasi timp pe politistul care i-a cerut sa respecte masurile sanitare, au anuntat surse ale…

- Marcel Ciolacu a inceput sa poarte masca de protecție la toate evenimentele la care participa, indiferent ca sunt in spațiu inchis sau deschis. Asta e vestea buna. Cealalta este ca nu are de unde sa iși procure tot timpul, pentru ca luni in Parlament a declarat ca masca pe care o avea pe fața o […]…