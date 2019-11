Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 22.00 au votat in strainatate 376.461 de romani in turul II la alegerile prezidentiale. S-a depașit cu peste 80.000 de voturi prezența din primul tur in Diaspora, cand pana la ora 22.00 votasera 293.299 de romani. Clasamentul țarilor…

- Un grup infractional, specializat in contrabanda cu droguri, a fost destructurat de procurorii PCCOCS si ofiterii INI. Investigațiile au demarat in luna august 2019 și s-au desfașurat in trei episoade.

- Un automobil furat din Germania a fost depistat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iași. La volanul vehiculului era un barbat de 40 de ani cu dubla cetatenie: romana si R. Moldova.

- Președintele Igor Dodon crede ca în contextul internațional actual, care ar fi favorabil R. Moldova, s-ar putea gasi destul de rapid o soluție politica pentru conflictul din Transnistria. Într-un interviu cu saptamânalul Der Spiegel, Igor Dodon afirma ca R.Moldova…