Desenul unui cap de urs, realizat de maestrul renascentist Leonardo da Vinci, ar putea fi vandut pentru pretul estimativ de 16,7 milioane de dolari in cadrul unei licitatii ce va fi organizata in luna iulie a acestui an, conform unui comunicat al casei organizatoare, Christie's, transmite sambata Reuters.



Masurand doar 7 cm patrati, "Capul de urs" este un desen realizat in punct de argint pe hartie. Punctul de argint este un instrument de desen folosit in Evul Mediu, constand intr-o tija din argint cu varful ascutit. Conform organizatorilor licitatiei, acest desen este unul dintre…