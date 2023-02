O săptămână în Zakynthos sau Spania, de la 175 de euro, avion și cazare Romanul gospodar iși face vara sanie și iarna car, zice o vorba. Așa este și cu pasionații de vacanțe care, daca iși fac rezervari inca din iarna pentru vacanța de vara, pot gasi prețuri de chilipir. Va prezentam cateva oferte pentru vacanța de vara: Zakynthos, Mallorca și Croația, unde puteți petrece o saptamana la prețuri cuprinse intre 175 și 220 de euro de persoana, cu avion inclus. Grecia ramane, de departe, destinația externa numarul 1 de vacanța a romanilor. Plajele sale cu nisip fin, multitudinea de insule și apa turcoaz atrag, anual, sute de mii de romani. Insula Zakynnthos, situata in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

