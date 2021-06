Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat duminica organizarea unei loterii care va avea drept premiu un autoturism, pentru a incuraja locuitorii din capitala Rusiei sa se vaccineze, in condițiile in care numarul noilor cazuri de Covid este in creștere, informeaza Agerpres , care citeaza AFP și…

- Primarul Moscovei, Sergehi Sobianin, a decretat, sambata, o saptamana de vacanta pentru a incetini raspandirea coronavirusului in capitala Rusiei, in urma creșterii drastice a cazurilor de COVID-19, relateaza AFP. „Saptamana aceasta, situatia raspandirii coronavirusului s-a deteriorat net, numarul noilor…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, s-a aratat scandalizat de lentoarea cu care avanseaza vaccinarea anti-COVID-19 in capitala rusa, ai carei locuitori refuza in mare parte sa se vaccineze chiar daca exista seruri din abundenta, iar rata mortalitatii este ridicata, scrie Agerpres. „Oamenii continua…

- Rusia a inregistrat primul vaccin anti-COVID-19 din lume pentru animale, a anuntat miercuri Autoritatea Federala Sanitar-Veterinara din Rusia (Rosselkhoznadzor), relateaza Reuters. Rusia dispune deja de trei vaccinuri anti-COVID-19 pentru oameni, cel mai cunoscut fiind Sputnik V. Moscova a aprobat,…