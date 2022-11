Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul - FC Argeș 2-0. Constantin Budescu (33 de ani) a jucat primul meci in Liga 1 dupa mai mult de 6 luni. El evolua ultima data in prima liga pe 2 aprilie, atunci cand juca la FC Voluntari. Mijlocașul a intrat in minutul 78 al meciului Petrolul - FC Argeș, in locul lui Gicu Grozav. 7 minute mai…

- Incepe etapa a 15-a din Superliga de fotbal a Romaniei. Și demareaza in tromba, cu duelul primelor doua clasate. Se joaca in Giulești, vineri, 21 octombrie, de la ora 20:30. Ambele au evoluat marți, in Cupa Romaniei, insa doar Rapid a terminat fericita, Farul nereușind victoria. Duel intre nașul Hagi…

- S-au incheiat partidele primei etape ale fazei grupelor Cupei Romaniei la fotbal. Iata rezultatele inregistrate si configuratia clasamentelor: GRUPA ADinamo - U Craiova 1948 0-0Unirea Slobozia - FC Voluntari 0-1ACS Petrolul - Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-31. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1 1 0 0 3-1 32. FC…

- Faza grupelor Cupei Romaniei Betano, in noua formula de desfașurare a competiției inaugurata cu ocazia stagiunii 2022-2023, va incepe, astazi, și pentru Petrolul Ploiești. Formația lui Nae Constantin va debuta pe „Ilie Oana”, avand ca adversara o grupare tot de prim eșalon, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, intr-un…

- Ovidiu Burca (42 de ani), antrenorul lui Dinamo, a comentat remiza cu FCU Craiova, 0-0, din grupele Cupei Romaniei. In celelalte meciuri ale grupei A se vor duela Petrolul - Sepsi (20 octombrie) și Unirea Slobozia - FC Voluntari (19 octombrie)Dinamo le va mai infrunta in grupa pe Sepsi, acasa, și pe…

- Dinamo și FCU Craiova au remizat, scor 0-0, in primul meci al grupei A din Cupa Romaniei. Vlad Achim (33 de ani), mijlocașul clubului oltean, a tras un semnal de alarma cu privire la jocul prestat. In celelalte meciuri ale grupei A se vor duela Petrolul - Sepsi (20 octombrie) și Unirea Slobozia - FC…

- Gabi Tamaș se apropie de momentul cand va deveni ”istorie” pentru Petrolul! Dupa doar vreo trei luni de ”experiența” in tricoul galben- albastru, e cel puțin pentru a doua oara cand vrea sa plece! Un jucator – lider in teren, cu evoluții peste media echipei (mult chiar), care a trait multe ”povești”…

- Partida CS Afumați (Liga 3, Seria 3, locul 3) - Rapid, ocupanta poziției secunde din SuperLiga, s-a incheiat cu victoria categorica a alb-vișiniilor, 3-0, care acced astfel in grupele Cupei Romaniei.