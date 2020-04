Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD, Daniel Zamfir, susține ca ”prietenii” ministrul de Finanțe, Florin Cițu, sunt abonați de baza la programul IMM Invest. ”PRIETENII LUI CITU, IFN-URILE, ABONATII DE BAZA LA IMM INVESTHaideti sa vedem pentru cine da statul roman garantii ca sa repornim economia:Capital…

- Senatorul PSD, Daniel Zamfir, susține ca ”prietenii” ministrul de Finanțe, Florin Cițu, sunt abonați de baza la programul IMM Invest.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 46: Sa ne ia ungurii! Toți v-ați prostituat cu UDMR ”PRIETENII LUI CITU, IFN-URILE, ABONATII DE…

- "PRIETENII LUI CITU, IFN-URILE, ABONATII DE BAZA LA IMM INVESTHaideti sa vedem pentru cine da statul roman garantii ca sa repornim economia: Capital Leasing, Mobilo Credit, EcoFinance IFN, Imocredit, Easy Credit 4 All, Agrinvest Credit, Rocredit, Krom Invest, Rapid Credit și IFN Imprumut SA.O…

- Deputatul Platformei DA Chiril Motpan afirma ca felul in care a fost elaborat, negociat si votat Acordul privind creditul in valoare de 200 mln de euro, oferit de Federatia Rusa, poarta insemnele unui „nou laundromat, doar ca de aceasta data utilizand o schema diferita”. Parlamentarul si-a expus pozitia…

- Primarul general, Gabriela Firea, a transmis, joi dimineața, pe Facebook, ca nu considera ca redeschiderea școlilor și a gradinițelor dupa data de 15 mai este o soluție buna. „Copii cu masca de protectie la scoala mi se pare o imagine dureroasa. Sfasietoare. Iar pentru elevii din clasele mici, aproape…

- Nelu Balasoiu a fost confirmat cu COVID-19. La scurt timp dupa confirmarea cruntului diagnostic, interpretul de muzica populara a suferit un atac vascular cerebral, iar acum se afla in coma la spital. Medicii sunt rezervati in privinta lui. Anuntul privind starea de sanatate a lui Nelu Balasoiu…

- Cosmin Olaroiu a hotarat sa suporte costurile zilnice legate de masa de pranz pentru o suta de persoane angajate la spitalul Victor Babes. "Pranzul este asigurat de un sponsor pe nume Cosmin Olaroiu. Ne-a intrebat cum ne poate ajuta si ne-a oferit aceasta sponsorizare. El achita masa pentru…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, care a priit recent titlul de „cetațean de onoare al județului Brașov” afirma ca in mijlocul acestui „rau imens”, care este pandemia de coronavirus, am castigat in comunicare, in dialog si in omenie si indeamna la instaurarea in viata publica a domniei…