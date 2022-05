Stiri pe aceeasi tema

- Emi și Cuza au interpretat excepțional melodia Cotton Eye Joe, cantata de trupa Rednex, in a doua ediție a sezonului 17 Te cunosc de Undeva! din 7 mai 2022. Cei doi artiști ai divertismentului au ridicat toata sala in picioare.

- Momente de-a dreptul emoționante și impresionante in cea de a doua ediție a showului TV, Te Cunosc de Undeva! Juriul a fost cu adevarat uimit de transformarea lui Romica Țociu și a partenerei, Carmen Chindriș, in Warren G & Sissel. Iata momentul, dar și jurizarea!

- A inceput cea de a doua ediție a celui mai tare show TV, Te Cunosc de Undeva, astfel ca printre primii concurenți care au fost puși in dificultate de data aceasta se numara chiar Maria Buza șu Paula Chirila. Cele doua actrițe s-au transformat in Rod Stewart și Tina Turner, doua personaje care le-a dat…

- Dupa 10 ani de prietenie și dupa ce au facut echipa in La La Band, acum Dima Trofim și Alexia Țalavutis fac echipa și la Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți au ridicat juriul, colegii de la canapea și publicul in picioare dupa momentul lor de-a dreptul fascinant. Aceștia s-au transformat in Michael…

- In prima ediție Te cunosc de Undeva! Anisia Gafton si Ionut Rusu au facut un show incredibil cu interpretarea trupei Earth, Wind and Fire. Cei doi au pus in scena un moment complex, iar melodia a fost de-a dreptul grea, lucru crecunoscut și de catre jurați.

- Emi si Cuza, tinerii talentați care au cucerit Youtube-ul, au facut show total in prima ediție a sezonului 17 Te cunosc de Undeva! Cuza de la Noaptea Tarziu s-a transformat in Connect-R și a șocat, la propriu, cu interpretarea unu-la-unu. Cum suna piesa Rita cantata de Connect-R și Smiley in varianta…

- Pentru Emi e prima oara cand vine la te cunosc de undeva, insa Cuza a mai fost prezent intr-un sezon, dar cei doi acum fac echipa in cadrul show-ului de la Antena 1. Prima transformare a celor doi a fost in Connect-R și Smiley, iar Andreea Balan a ramas impresionata de momentul lor.

- Flick și soția sa, Denisa Filcea, vor deveni parinți pentru prima data. Cei doi au facut marele anunț printr-un video emoționant postat pe rețelele de socializare. Este bucurie mare in familia fostului prezentator de la Radio ZU. Flick și Denisa Filcea vor deveni parinți peste cateva luni și se bucura…