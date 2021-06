Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul american in Rusia, John Sullivan, se va intoarce la Moscova saptamana aceasta, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, informeaza Reuters. In cadrul unui briefing, Price a mai declarat reporterilor ca Statele Unite au salutat intoarcerea ambasadorului…

- Guvernul Statelor Unite a petrecut ultima saptamana anchetand o posibila scurgere radioactiva la o centrala nucleara din provincia chineza Guangdong, dupa ce o companie franceza care este implicata in operarea centralei nucleare a avertizat privind un „pericol radiologic iminent", relateaza CNN care…

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Statele Unite au denuntat luni "escaladarea neprovocata" pe care o reprezinta decizia rusa de a limita navigatia navelor militare si oficiale straine in trei zone din largul Peninsulei Crimeea, a indicat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, intr-un comunicat, transmite AFP.…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a informat Congresul ca SUA vor vinde arme in valoare de 23 de miliarde de dolari Emiratelor Arabe Unite (EAU), inclusiv avioane F-35, drone si alte echipamente militare, au anuntat surse parlamentare americane, citate marti de Reuters. Un…

- Statele Unite au anuntat ca intentioneaza sa discute cu aliatii despre o eventuala boicotare a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing din 2022, in contextul unei cresteri a presiunilor din partea asociatiilor pentru apararea drepturile omului si a politicienilor, informeaza AFP. Citește…

