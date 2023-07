O româncă riscă să facă închisoare în Spania după ce nu și-a dus copilul la școală O mama romanca se confrunta cu o posibila pedeapsa de șase luni de inchisoare in Spania, deoarece nu și-a lasat fiul sa mearga la școala in mod regulat. Parchetul din Gijon a solicitat aceasta pedeapsa, deoarece considera ca mama a impiedicat intenționat fiul sau sa participe la cursuri inca din clasa I, in anul școlar 2016/2017, intr-o școala publica din acea localitate. Procesul a avut loc la Tribunalul Penal numarul 3 din Gijon, in data de 19 iulie 2023, iar acesta va continua in octombrie anul viitor. Romanca, mama a unui copil nascut in 2010, este acuzata ca a impiedicat in mod deliberat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- O mama romanca risca șase luni de inchisoare in Spania pentru ca nu și-a lasat fiul la școala „nejustificat, la mai multe cursuri, cu un absenteism care a ajuns la 95% in clasa a V-a”.

