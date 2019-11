Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, data in urmarire internaționala, intrucat se sustragea executarii unei pedepse privative de libertate de 20 de ani, pentru comiterea unei infracțiuni de omor calificat, a fost prinsa in Italia, in urma cooperarii dintre Poliția Romana și autoritațile judiciare italiene. Anca Maria Murg, de…

- Roxana Andreea Rotaru, o tanara de 23 de ani, din Onesti, a ramas fara cateva sute de mii de euro, bani primiti de la un american de 63 de ani care s-a indragostit nebuneste de ea intr-un salon de masaj din Italia, dupa ce procurorii i-au acuzat pe cei doi de spalare de bani. Viata tinerei din Onesti…

- La fel ca pre-acordul din Malta pentru Mediterana de Vest, aceasta initiativa tripartita din Mediterana de Est va fi prezentata tuturor tarilor din UE la Consiliul 'Justitie si Afaceri Interne' care va avea loc marti la Luxemburg, conform unui comunicat al Ministerului grec pentru protectia cetateanului.…

- Ambulanța neagra care fura copii a ajuns in Italia, iar romanii din Peninsula sunt extrem de speriați. Romania nu exporta doar forța de munca in țarile Uniunii Europene ci și mituri urbane de tipul ”ambulanța neagra”. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat:Mara International…

- Data de 24 septembrie este ziua in care companiile de transport de sub tutela Ministerului Transporturilor sarbatoresc Ziua Libertatii de Miscare (ZLM). Pentru al cincilea an la rand, CFR Calatori marcheaza aceasta zi prin organizarea unui concurs de fotografie despre placerea calatoriei cu trenul si…

- Politia aeroportului a descoperit in bagajul de mana al romancei in varsta de 49 de ani si care venise la Atena de la Bucuresti nu mai putin de 401 pasapoarte si acte de identitate emise de diferite tari, informeaza agerpres.ro. Important de precizat ca romanca a trecut ca prin branza la filtrele…