Stiri pe aceeasi tema

- Femeia, in varsta de 38 de ani, a fost arestata pentru ca a incalcat un ordin de restricție impotriva concubinului ei, pe care l-a batut de mai multe ori de-a lungul relației, potrivit La Repubblica , citata de rotalianul.ro Barbatul, in varsta de 45 de ani, a avut nevoie de 100 de zile de ingrijiri…

- O romanca din Italia a fost arestata dupa ce a incalcat un ordin de restricție obținut de iubitul sau pe care il agresa fizic. Femeia il mușca pe barbat și chiar ii dadea cu oalele in cap. Din februarie 2022 pana in decembrie, cand barbatul de 45 de ani și-a facut curaj și a depus plangere, romanca…

- O romanca de 38 de ani a ajuns in arestul poliției din Italia dupa ce, luni la rand, și terorizat concubinul. Barbatul a avut nevoie de 100 de zile de ingrijiri medicale dupa atacurile femeii. Deși avea ordin de restricție, ea s-a intors la locuința victimei sale.

- Un barbat in varsta de 24 de ani din Bucuresti, care locuia fara forme legale in comuna vasluiana Dumesti, a fost retinut de politisti dupa ce a incalcat masurile dispuse printr-un ordin de protectie si a patruns fara drept in locuinta fostei concubine, pe care anterior o amenintase, potrivit Agerpres.…

- Alexandru Costandachi, cunoscut in mediul online ca Justițiarul din Berceni a incalcat ordinul de restricție pe care il obținuse fosta sa iubita. Tanara le-a povestit oamenilor legii ca barbatul a agresat-o. Dupa acest episod, tanarului i-a fost montata o brațara de monitorizare, iar seara trecuta,…

- Daniel Onoriu a ajuns din nou in fața judecatorilor, asta dupa ce a incalcat ordinul de restricție. Pilotul de raliuri are interdicție sa nu se apropie de soția lui, Isabela Onoriu, la 300 de metri. Daniel Onoriu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca iși dorește sa se impace cu soția lui,…

- Dupa ce Daniel Onoriu a acuzat-o ca ar avea deja o relație și ca l-ar fi și inșelat, acum Isabela Onoriu reacționeaza. Inca soția pilotului de raliuri face declarații dure și mai mult de atat, ea afirma ca a ajuns din nou la poliție zilele trecute. Ce s-a intamplat in scandalul momentului!