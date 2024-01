Stiri pe aceeasi tema

- Inna continua sa fie cea mai bogata solista din Romania și continua sa locuiasca la țara! Barcelona este cea de-a doua sa casa insa Comuna Pantelimon prima. Chiar daca nu are o activitate artistica prea aplaudata in Romania, solista continua sa fie invitata la mari evenimente muzicale din afara țarii…

- Mama lui Alin Constantin Caragiu, nu a mai primit nicio veste din partea baiatului sau de pe data de 19 decembrie. A sunat toți prietenii baiatului, sora acestuia il cauta prin tot orașul, insa scenariul care s-a nascut in capul mamei este unul sumbru, potrivit BZI. „A ajuns acasa pe data de 18 decembrie…

- Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a transmis un mesaj cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, in care le ureaza „romanilor din tara, din Republica Moldova si celor de departe la multi ani cu sanatate, speranta si pace sufleteasca”.

- Alex Batty, baiatul britanic disparut in urma cu sase ani și gasit in Franta, s-a intors acasa, la bunica lui. Alex Batty, care are acum 17 ani, disparuse in 2017, in timp ce se afla in vacanta in Spania cu mama, care nu deținea tutela acestuia, si cu bunicul sau. Se crede ca Alex ar fi dus un stil…

- Un tanar, de 16 ani, din Targu Jiu, a disparut de acasa, dupa ce s-ar fi certat cu mama sa. Baiatul a plecat de peste 24 de ore de acasa. „Baiatul meu, Andrei Matei Popescu, a disparut de acasa de 24 de ore in urma unei discuții aprinse cu mama lui. Va rog din inima, sunați la 112 sau 0737940916 Matei…

- Gheorghița locuia cu familia lui in Spania de foarte mulți ani, insa in aceasta data mama lui și frații au venit in Romania, iar barbatul a ramas singur acasa și a disparut fara urma. Acesta nu le mai raspunde apropiaților la telefon și nu a dat niciun semn. Iata ce s-a intamplat cu el!

- Patru elevi de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj au participat, in perioada 16-20 octombrie 2023, la o mobilitate la I.E.S. Castellet din Sant Vicenc de Castellet (Barcelona, Spania), in cadrul acreditarii Erasmus+ deținute de liceul lugojean. Prima zi a acestei mobilitați, care…

- In ediția din aceasta seara, echipa „Visuri la cheie” readuce bucuria in sufletul unui copil. Iata care este povestea emoționanta a lui Daniel Cirlig.Dragostea familiei este cea care te poate face sa crești, sa urci pe cele mai inalte culmi și sa simți ca totul are sens. Tocmai aceasta iubire l-a purtat…