O româncă de 20 de ani luptă pentru Israel: Doi colegi de-ai mei au murit. Sunt conștientă de dimensiunea pericolului La doar 20 de ani, Georgiana, o tanara cu dubla cetațenie, lupta in armata Israelului, la doar doi kilometri de Fașia Gaza. Tanara a plecat din Romania cand avea doar 10 ani și a decis sa se inroleze in armata dupa ce a pierdut mai mulți oameni dragi. „Aici și fetele fac armata. Stagiul militar […] The post O romanca de 20 de ani lupta pentru Israel: Doi colegi de-ai mei au murit. Sunt conștienta de dimensiunea pericolului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La doar 20 de ani, Georgiana, o tanara cu dubla cetațenie, lupta in armata Israelului, la doar doi kilometri de Fașia Gaza. Tanara a plecat din Romania cand avea doar 10 ani și a decis sa se inroleze in armata dupa ce a pierdut mai mulți oameni dragi. „Aici și fetele fac armata. Stagiul militar […]…

- Georgiana are doar 20 de ani, și chiar daca recunoaște ca ii este teama, lupta in armata Israelului, la doar doi kilometri de Fașia Gaza. Tanara are dubla cetațenie, și a plecat din Romania cand avea doar 10 ani, atunci nu iși dorea sa urmeze stagiul militar, insa s-a inrolat in armata cand nu a mai…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu omologul sau, Benjamin Netanyahu. Șeful Executivului de la Bucuresti va fi insotit de ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, si de cel al Apararii, Angel Tilvar. Vizita are loc in contextul…

- Liderul militar Hamas din regiune, Ayman Younes, ar fi fost lichidat in urma unui atac lansat de armata, scrie presa de la Tel Aviv, citand surse apropiate de armata israeliana. Confimarea oficiala inca nu a venit, insa atacul a fost anunțat de armata Israelului. Corpul liderului Hamas ar fi fost fost…

- Un numar de 65 de cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate, in Romania, pana in 28 septembrie, iar opt dintre pacientii infectati au murit, potrivit datelor Institutului National de Sanatate Publica (INSP): Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Un vehicul de lupta a fost implicat intr-un accident in județul Covasna. Incidentul a avut loc duminica dimineața, in timp ce o coloana de vehicule de lupta se deplasa la un exercițiu de rutina al militarilor francezi și belgieni, potrivti Libertatea. Armata belgiana a deschis o ancheta dupa ce un vehicul…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a anunțat ca SUA vor trimite avioane de lupta F-16 pentru a consolida misiunile de poliție aeriana in Romania, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat. Secretarul de stat Antony J. Blinken a discutat vineri cu ministrul roman de externe, Luminița…

- Dupa cazul gravidei care a nascut in fața spitalului din Urziceni, o alta situație dramatica s-a petrecut la Constanța. O femeie de 75 de ani a murit așteptand ambulanța. S-a intamplat in localitatea Baneasa. Pensionara aflata in stop cardio-respirator s-a stins in curtea spitalului comunal. „Vara,…