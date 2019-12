O româncă de 20 de ani, condamnată la 20 de ani de închisoare. Şi-a sufocat soţul cu o pungă In fiecare dimineața Viorela H. ii pregatea soțului sau, Daniel H., suc de pere la micul dejun. Insa pe 13 aprilie 2017, aceasta i-ar fi pus in bautura și doua pastile de oxazepam, un medicament folosit pentru tratamentul anxietații și al insomniei.



Cand barbatul s-a dus in camera sa doarma, aceasta i-a pus pe cap o punga, pe care a legat-o cu banda adeziva, ca acesta sa nu mai poata respira, potrivit ladepeche.fr.



Apoi femeia a pelcat din apartament lor din Narbonne timp de aproape o ora, iar cand s-a intors, soțul ei murise de mult. Acesta a acoperit trupul lui Daniel cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

