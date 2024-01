O româncă a murit pe cel mai înalt vârf din America de Sud Tragedie pe cel mai inalt munte din America. O alpinista romanca, originara din Caras-Severin, a murit imediat dupa ce a atins varful Aconcagua, aflat la 6.960 de metri altitudine, in Argentina, noteaza Observator.tv. Tragedia s-a produs joi, pe cel mai inalt varf de pe continentul american. In jurul orei pranzului, Mihaela a lesinat in fata grupului de europeni cu care se aventurase pe munte. Un medic care se afla printre turiști a incercat sa o resusciteze si i-a administrat adrenalina, insa fara succes. Varful Aconcagua este situat in nord-vestul provinciei argentiniene Mendoza si,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- O alpinista romanca s-a stins din viața pe cel mai inalt varf din America! Mihaela Gabi Ianoși a murit la 6.960 de metri altitudine pe Aconcagua, situat in nord-vestul provinciei argentiniene Mendoza. Femeia era din Caraș-Severin.

- Mihaela Gabi Ianoși, o alpinista romanca, și-a pierdut viața pe varful Aconcagua din Argentina. Aceasta avea 56 de ani. Potrivit presei din Argentina, Mihaela și-a pierdut cunoștința și a leșinat in prezența mai multor persoane. Un medic care se afla printre turiști i-a administrat adrenalina și a efectuat…

- Tragedie pe cel mai inalt munte din cele doua Americi, unde a murit alpinista Mihaela Gabi Ianoși, imediat ce atinsese varful Aconcagua, aflat la 6960 de metri altitudine. Romanca avea 56 de ani și a fost identificata de poliția argentiniana, scrie site-ul televiziunii argentiniene de știri Todos Noticias.Potrivit…

