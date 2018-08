O romanca a murit in Italia dupa ce a terminat un curs la școala de șoferi. In varsta de 38 de ani, Geta Pavel s-a stins, dupa ce s-a prabușit pe trotuar. Medicii chemați de urgența n-au mai reușit sa o salveze. Tanara traia in localitatea Canneto sull’Oglio din provincia italiana Mantova și iși creștea singura fiul, scrie OglioPONews . De curand, Geta Pavel se hotarase sa urmeze cursurile unei școli de șoferi pentru a obține permisul de conducere. Joi dupa-amiaza, romanca a avut o lecție de condus și a inceput sa se simta rau imediat dupa ce a coborat din mașina școlii de șoferi. Geta Pavel s-a…