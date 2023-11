Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump Jr, in varsta de 45 de ani, a ajuns miercuri la tribunal, in Manhattan, la inceputul audierii, insa interogatoriile martorilor precedenti de pe lista nu s-au terminat. Defilarea clanului Trump urmeaza sa continue cu Eric Trump, in varsta de 39 de ani. Amandoi sunt vicepresedinti ai Trump…

- Grupul de lupta „Getica”, format exclusiv din luptatori vorbitori de limba romana, in Ucraina, anunța, pe pagina de Facebook, decesul romanului, dar doar dupa ce acesta a fost confirmat de prietena tanarului, care este ucraineanca. ”Eroul aradean Rudolf Wittmann, de doar 27 de ani, este, dupa informatiile…

- Joe Biden a pus degetul pe o rana care trebuie inchisa prin conștientizarea - pe ambele maluri ale Atlanticului - a rolului fundamental jucat de autoapararea națiunilor ucraineana și israeliana in fața unui extremism antidemocratic devastator. In eventualitatea unei victorii impotriva lui Donald Trump…

- Originara din New York, considerata una dintre cele mai importante figuri ale poeziei americane, Louise Gluck a fost recompensata "pentru vocea ei poetica deosebita" de catre Academia Suedeza in 2020, devenind a 16-a femeie careia i s-a acordat acest premiu pentru literatura, relateaza AFP preluat de…

- Originara din New York, considerata una dintre cele mai importante figuri ale poeziei americane, Louise Gluck a fost recompensata "pentru vocea ei poetica deosebita" de catre Academia Suedeza in 2020, devenind a 16-a femeie careia i s-a acordat acest premiu pentru literatura, relateaza AFP preluat de…

- Michelle Obama , soția lui Barack Obama, se pregatește sa-și anunțe candidatura la alegerile prezidențiale din 2024. Joel Gilbert, biograful lui Barack Obama, susține ca anunțul va fi facut in luna noiembrie. „Așteptați luna noiembrie pentru ca Michelle Obama sa anunțe intr-adevar o candidatura la…

- Noul documentar & road movie al lui Alexandru Solomon, „Arsenie. Viața de apoi”, este „ca un microbuz social in care sa ne putem vorbi, chiar daca nu suntem de acord”, spune regizorul intr-un interviu acordat in exclusivitate Libertatea. Artistul s-a integrat in grupuri de pelerini și de loiali curentului…

- Premiera in Poliția Romana: o femeie a fost numita șef interimar la IPJ Constanța, in urma demisiei lui Constantin Gluga, dupa tragedia de la 2 Mai. Anunțul a fost facut de catre ministrul de Interne, Catalin Predoiu, care a anunțat o resetare a sistemului, primele vizate fiind IPJ-urile. Predoiu a…