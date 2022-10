O rachetă indiană a pus pe orbită 36 de sateliți Misiunea a facut parte dintr-un acord comercial intre o firma guvernamentala și firma de sateliți OneWeb, cu sediul in Marea Britanie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Fortele sustinute de Rusia au facut avansuri tactice, in ultimele trei zile, catre centrul orasului Bahmut, care este un punct strategic important din regiunea estica Donetk, si este probabil sa fi avansat in satele aflate la sud de acest oras, a comunicat Marea Britanie vineri.

Enel SpA a incheiat un acord cu firma algeriana de stat Sonatrach, conform caruia compania italiana de utilitati va plati mai mult pentru gazele naturale, in urma majorarii preturilor pe plan global in acest an, transmite Bloomberg.

Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca Marea Britanie va creste volumul cheltuielilor pentru fortele sale armate cu cel putin 52 de miliarde de lire sterline (34,75 miliarde de dolari) ca raspuns la agresiunii Rusiei, informeaza PA Media/dpa.

Marea Britanie a respins afirmatia lui Vladimir Putin conform careia doar o mica parte din cerealele exportate din Ucraina in cadrul unui acord international vor fi destinate tarilor sarace, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

China a pus cu succes pe orbita trei sateliți pentru teledetecția Pamantului (ERS) "Yaogan-35", a informat vineri China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Un barbat de 48 de ani, urmarit internațional pentru omor din culpa și conspirație la sprijinirea migrației ilegale, implicat in cazul celor 39 de vietnamezi gasiți morți intr-un TIR in Marea Britanie, in 2019, a fost prins in București.

China a lansat cu succes trei sateliți de teledetecție a Pamantului pe o orbita sincrona soarelui la o altitudine de 500 km, a declarat dezvoltatorul privat de rachete Galaxy Space Aerospace.

Oamenii de stiinta din Marea Britanie spun ca au identificat cauza probabila a unui focar recent de boala hepatica misterioasa care afecteaza copiii mici din intreaga lume, transmite CNBC.