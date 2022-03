Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut inalților oficiali ruși și personalitaților mass-media sa demisioneze din funcțiile lor și sa ia atitudine impotriva invaziei ruse din Ucraina. „Daca ramai sa lucrezi pentru propaganda, te expui unui risc mult mai mare decat daca pleci”, a avertizat…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, anunta, joi seara, ca nu exista inca o concluzie a ceea ce s-a intamplat cu aparatele de zbor prabusite in judetul Constanta, dar a fost vorba cu siguranta despre accidente. ”Nu poate exista nicio legatura intre ce se intampla in Ucraina si ce s-a intamplat in acest…

- Presedintele Senatului, liderul PNL, Florin Citu, afirma, marti seara, ca trebuie facut mai mult de catre comunitatea internationala pentru a sustine Ucraina. "O facem nu doar pentru Ucraina, ci si pentru noi insine", a transmis Citu. "Romania nu da inapoi. Aceasta inseamna ca noi, Romania, si comunitatea…

- China a indemnat Rusia și Ucraina sa rezolve conflictul prin negocieri, a declarat ministrul chinez de externe Wang Yi, relateaza TASS. "In ceea ce privește criza actuala, China indeamna Ucraina și Rusia sa gaseasca o soluție la aceasta problema prin intermediul negocierilor și sprijina toate eforturile…

- Pentru comunitatea internationala „este un moment dramatic” Titus Corlatean. Foto: Arhiva. Realizator: Cristian Bâcâin - L-am invitat la RRA pentru a comenta ultimele evolutii ale crizei ruso-ucrainene pe presedintele Comisiei pentru politica externa din Senat, Titus Corlatean.…

- Sanctiunile internationale promise de occidentali daca presedintele rus, Vladimir Putin, decide sa trimita trupe pentru a invada Ucraina vor face din Rusia un "paria", a avertizat vineri un inalt responsabil de la Casa Alba, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…