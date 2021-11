Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a dezvaluit tot in fața austriecilor. Fostul lider mondial debuteaza astazi in turneul de la Linz, Austria. Halep o va intalni pe Aliaksandra Sasnovich (88 WTA). Romanca a pierdut in fața bielorusei precedenta intalnire, ce a avut loc la Indian Wells. Primita cu mare fast de austricei,…

- Sorana Cirstea (31 de ani, 38 WTA) s-a accidentat și nu va mai participa la turneul WTA 250 de la Linz. Sorana nu va putea participa la competiția din Austria din cauza unei accidentari la picior. Locul acesteia va fi luat de o alta jucatoare din Romania, Jaqueline Cristian (23 de ani, 104 WTA). ...

- Inmormantarea Elenei Casanova a avut loc ieri dupa-amiaza, la Castegnato, un oraș din provincia Brescia. Femeia a fost ucisa, saptamana trecuta, de fostul ei partener, cu șaisprezece lovituri de ciocan....

- O romanca in varsta de 33 de ani a reușit sa inmoaie atat de mult inima unui pensionar de 87 de ani, incat s-a ales de pe urma lui cu 67.000 de euro, bani luați sub forma de inprumut. Și poate ca povestea ar fi continuat mult și bine, daca vecinii pensionarului nu ar fi […] The post Iubire ca-n telenovele:…

- Caz halucinant in Germania, acolo unde o romanca in varsta de 41 de ani a fost ucisa cu bestialitate in propria casa. O ruda de-a femeii a alertat poliția din Germania despre tragedie, astfel ca nu se știe de cat timp zacea victima fara suflare in locuința sa. Cu toate acestea, anchetatorii nu au niciun…

- Crima șocanta in Italia! Loredana, o romanca stabilita de mai mulți ani in Italia, a fost ucisa cu sange rece de catre partenerul ei de viața. Țipetele femeii au ingrozit un intreg cartier, insa nimeni nu a mai putut sa o salveze pe Loredana. Tragedia s-a produs in orasul Manduria, in provincia Taranto.

- O ingrijitoare romanca, in varsta de 40 de ani, ar fi incercat sa o ucida pe pensionara de care avea grija, in varsta de 51 de ani, in Austria. Victima a reușit sa sune dupa ajutor, dupa atac. Femeia a ...

- O prostituata romanca a incasat, de la un singur client, un milionar austriac, aproape 270.000 de euro. Cea mai mare parte a banilor ajungea la proxenetul tinerei, care-i folosea pentru a cumpara mașini de lux. Informațiile au fost consemnate in procesul in care este judecat pentru proxenetism Cosmin…