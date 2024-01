Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarita comunei Codaesti, Lenuta Damian, a fost retinuta de politisti in urma unei perchezitii domiciliare desfasurate in cursul zilei de joi. Vineri, ea a fost plasata sub control judiciar, potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Lenuta Damian,…

- Volumul, alcatuit din doua parți („Marturii ale unei vieți octogenare”, respectiv, „Studii științifice, articole și personalitați ale ingineriei construcțiilor din Romania”), pe care-l supunem analizei de fața, se numește „Nicolae Șt. Noica, la 80 de ani” și a aparut, in anul 2023, la Editura Eurocarpatica.…

- Potrivit unui proiect al Ministerului Educației , diplomele de absolvire ale studenților vor avea ca element distinctiv un cod QR și un supliment Europass in limba engleza. Proiectul, aflat in consultare publica, aproba tipurile de conținut și formatul actelor de studii eliberate absolvenților inmatriculați…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit, miercuri, in ședința de urgența dedicata situației din Marea Roșie. Reprezentantul adjunct chinez acreditat la ONU, Geng Shuang, a declarat ca in ultima perioada s-au inregistrat repetate atacuri și rețineri ale vaselor comerciale in apele Marii Roșii. China…

- O profesoara din județul Cluj a ținut sa le transmita un mesaj parinților care vor sa cumpere cadouri pentru cadrele didactice. Profesoara a vazut pe un grup cum o mamica le cerea celorlalte sugestii pentru un cadou pentru doamna invațatoare și a decis sa le transmita parinților ca este umilitor pentru…

- Andrei, elevul de 12 ani din Pucioasa, județul Dambovița, care a murit in timp ce se afla in excursie in Austria, va fi adus, joi, 7 decembrie, acasa. Baiatul a fost gasit mort in fața hotelului in care era cazat din localitatea Wiener Neustadt. Adolescentul ar fi cazut de la etajul 3, aflat la o […]…

- Raportul recent al Comisiei Europene privind Republica Moldova a evidențiat progrese parțiale in indeplinirea condițiilor pentru obținerea statutului de candidat la aderarea la UE. Din cele noua condiții stabilite, doar șase au fost indeplinite complet, cu domenii precum reforma justiției, lupta impotriva…