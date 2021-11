O problemă tehnică privind certificatele COVID-19 îi împiedică pe ruşi să iasă din lockdown Cateva defectiuni tehnice i-au impiedicat pe numerosi locuitori din Rusia sa iasa luni dintr-un lockdown partial, dupa ce multe certificate de vaccinare impotriva COVID-19 au devenit in mod inexplicabil inaccesibile sau au fost modificate, informeaza DPA. Autoritatile de la Kremlin au mentionat "o problema tehnica" in declaratii facute pentru portalul de stiri online Gosulugi.ru, dupa ce numerosi rezidenti rusi s-au plans ca acele coduri QR utilizate pentru a dovedi ca s-au vaccinat impotriva noului coronavirus afisau in mod eronat ca erau expirate, iar unele dintre ele care trebuiau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

