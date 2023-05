Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sirb Novak Djokovic, care nu a mai cucerit vreun trofeu din luna ianuarie, trage tare pentru a intrerupe aceasta perioada neagra pentru el. Liderul clasamentului mondial l-a invins pe britanicul Cameron Norrie cu 6-3, 6-4 și s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP „Masters…

- Aflat la Roma acolo unde in optimi va juca marți cu Cameron Norrie, Novak Djokovic a facut o serie de declarații despre rivalitatea cu Roger Federer și Rafael Nadal. Sarbul a vorbit deschis și despre motivul pentru care nu a fost niciodata prieten cu elvețianul și ibericul.

- Novak Djokovic a avut parte de un meci dificil cu surprinzatorul Tomas Martin Etcheverry (61 ATP), dar sarbul s-a impus dupa aproape doua ore, scor 7-6(5), 6-2, și a obținut calificarea in turul trei al Mastersului de la Roma.

- Novak Djokovic va reveni pe terenul de tenis la Roma, acolo unde sarbul va da peste argentinianul Tomas Etcheverry (61 ATP) in turul al doilea al Mastersului de la Foro Italico. Sarbul a fost intrebat și despre marele obiectiv al sezonului de zgura (Roland Garros), dar și despre o eventuala absența…

- Novak Djokovic nu a putut fi la un nivel foarte ridicat, iar acest lucru s-a vazut in cele din urma pe tabela de scor. Liderul mondial a fost eliminat in optimile Mastersului de la Monte Carlo, iar de-a lungul partidei cu Lorenzo Musetti a avut mai multe momente de nervozitate.

- Novak Djokovic s-a calificat, marți, in turul al treilea al Mastersului de la Monte Carlo cu o victorie cu 7-6(5) 6-2 in fața jucatorului rus Ivan Gakhov, venit din calificari, potrivit Reuters.

- Bianca Andreescu (22 de ani, 31 WTA) și Emma Raducanu (20 de ani, 72 WTA) se infrunta in aceasta seara, de la ora 18:00, intr-un meci atractiv din primul tur al Mastersului de la Miami. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 3. ...

- Holger Rune (19 ani, #8 ATP), jucatorul antrenat de Patrick Mouratoglou, a pierdut un meci de mare intensitate in fața „veteranului” Stan Wawrinka (37 de ani, #100 ATP), in turul III al Mastersului de la Indian Wells. Elvețianul s-a impus in trei seturi, scor 6-2, 6-7 (5), 7-5, dupa doua ore și 40…