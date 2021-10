O postare inofensivă pe TikTok a unei adolescente a dus la perturbarea a mii de de studii științifice O postare pe TikTok a unei adolescente a facut cunoscut numele platformei de sondaje științifice Prolific unor milioane de persoane, de regula un lucru bun când cauți oameni care sa completeze un chestionar. Însa cercetatorii s-au confruntat cu o consecința neprevazuta a viralizarii: perturbarea a mii de studii, relateaza IFL Science.



Sa devii viral pe internet poate fi o binecuvântare sau un blestem și, ocazional, ambele. Exact acest lucru s-a întâmplat cu platforma Prolific.



Pe data de 23 iulie a acestui an o proaspata absolventa de liceu din Florida… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apple Watch Series 7 ar fi putut atinge un obstacol de producție. Nu este clar ce va insemna acest lucru pentru lansare, deoarece exista cateva scenarii diferite care ar putea juca, cum ar fi Apple sa intarzie complet anunțul sau ar putea alege sa il anunțe, dar oferta va fi limitata. Se pare ca va…

- Chiar cu o zi inainte de a atinge 3M followers pe TikTok, Andreea Bostanica a lansat videoclipul piesei “Diamantul”, una dintre cele mai fierbinți piese ale verii. Videoclipul noului single a fost foarte așteptat de public, devenind viral pe TikTok. Pe sunetul piesei s-au creat mii de tiktok-uri iar…

- Chiar cu o zi inainte de a atinge 3M followers pe TikTok, Andreea Bostanica a lansat videoclipul piesei “Diamantul”, una dintre cele mai fierbinți piese ale verii. Videoclipul noului single a fost foarte așteptat de public, devenind viral pe TikTok. Pe sunetul piesei s-au creat mii de tiktok-uri iar…

- Un student italian in varsta de 22 de ani a decis sa-si tatueze pe brat codul QR de pe certificatul sanitar care dovedeste ca este vaccinat impotriva COVID-19, relateaza sambata AFP. Astfel, la intrarea intr-un restaurant sau intr-un cinematograf, va fi de acum suficient ca Andrea Colonnetta, care locuieste…

- Un accident epic a avut loc pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 din municipiu Cluj-Napoca. Un livrator de mâncare din Cluj-Napoca care se deplasa pe bicicleta a fost lovit de o cupa a unui excavator, pornit în timpul lucrarilor de modernizare pe drum. …

- In timp ce companii precum Samsung au mizat pe telefoane pliabile, Apple a fost destul de liniștit. Am auzit zvonuri ca Apple ar putea sa-și planifice propriul pliabil, dar se pare ca probabil nu ar trebui sa ne așteptam sa il vedem in curand. De fapt, ar putea fi la 2-3 ani distanța cel mai devreme. …

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta schimbari in modul de evaluare a lucrarilor de la examenele nationale, in sensul introducerii corectarii informatizate, care sa elimine eroarea umana in evaluarea lucrarilor. Initial, acest sistem va fi introdus la clasele primare si gimnaziu, urmand ca…

- Potrivit sursei citate, la scurt timp dupa ce suspecții arestați au fost duși in arest, cladirea a fost inconjurata de o multime de oameni furioși, care incercau sa-i linșeze.Numele presupusilor asasini nu au fost facute publice, insa un ministru din guvernul de la Port-au-Prince a declarat ca sunt…