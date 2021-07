O polițistă de la DGA a fost găsită moartă în apopiere de propria locuință O polițista care lucra la Direcția Generala Anticorupție s-a sinucis, ea fiind gasita in apopierea casei, miercuri dimineața, decedata. Surse judiciare arata ca polițista in varsta de 50 de ani s-a sinucis. Femeia nu era casatorita și nu avea copii. Deocamdata nu se cunosc motivele pentru care polițista a recurs la un asemenea gest. Direcția […] Articolul O polițista de la DGA a fost gasita moarta in apopiere de propria locuința a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

