O pisică a fost salvată de un cîine dintre ruinele unei clădiri prăbușite Un ciine de cautare al echipelor ce intervin in Turcia dupa cutremurul devastator de vineri a salvat o pisica ranita dintre ruinele unei cladiri din orașul Izmir, scrie presa turca, transmite stirileprotv.ro. Pisica a fost salvata la aproximativ 30 de ore dupa seism dintre ramașițele cladirii cu doua etaje. Cainele Asociației pentru Cautare și Salvare din Turcia a descoperit felina in timp ce cerc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

