Stiri pe aceeasi tema

- Politic Deputat Maria Stoian: Asigurarea securitații și independenței energetice, un obiectiv major al PNL / Declarație de presa noiembrie 14, 2023 11:33 Romania este preocupata indeaproape, prin acțiunile ministrului liberal al Energiei, de indeplinirea condițiilor necesare privind asigurarea securitații…

- Romania are cel putin zece premiere europene in sectorul gazelor naturale si este pe punctul de a deveni, din 2027, primul producator de gaze din Europa, a declarat, marti, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. "Romania are, cred, cel putin 10 premiere europene in sectorul gazelor naturale. Suntem…

- Ungurii nu au renunțat la ideea de a cumpara gazele pe care OMV Petrom și Romgaz la vor extrage incepand cu anul 2027 din uriașul zacamant Neptun Deep din partea romaneasca a Marii Negre. Ministrul roman al Energiei, Sebastrian Burduja, a aratat ca pana atunci Romania trebuie sa-și dezvolte industria,…

- Activistii Greenpeace protesteaza pe litoralul romanesc, atat in apa, cat si pe uscat, pentru a atrage atentia asupra riscurilor implicate de proiectul Neptun Deep pentru biodiversitatea din Marea Neagra, potrivit unui comunicat din partea Greenpeace. Acestia au marcat cu un X galben locul in care conducta…

- Conducerea OMV a anunțat Guvernul Romaniei ca exploatarea gazelor din Marea Neagra, programata pentru 2027, risca sa nu nu mai fie rentabila pentru austrieci. Dar, in același timp, nici pentru statul roman.Temerile companiei austriece sunt ca, in urmatorii ani, exploatarea ar putea pierde teren in fața…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut, luni, o intrevedere cu o delegatie a OMV Petrom condusa de Alfred Stern, CEO al grupului OMV, in cadrul careia au fost discutii despre perspectivele proiectului exploatare a gazelor din Marea Neagra, Neptun Deep. Seful Executivului si-a manifestat speranta ca atitudinea…

- Premierul Marcel Ciolacu a aratat ca statul roman susține cu toata determinarea acest proiect strategic in care OMV Petrom este asociata cu compania de stat Romgaz, proiect care va aduce țarii noastre independența energetica. “Este cel mai important proiect energetic, o investiție de circa 4 miliarde…

- Premierul Marcel Ciolacu a aratat ca statul roman sustine cu toata determinarea acest proiect strategic in care OMV Petrom este asociata cu compania de stat Romgaz, proiect care va aduce tarii noastre independenta energetica, arata comunicatul de presa al Executivului. „Este cel mai important proiect…