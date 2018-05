Stiri pe aceeasi tema

- Single-ul "Perfect", interpretat de Ed Sheeran, a fost desemnat "cantecul preferat al natiunii britanice" din toate timpurile in urma unui sondaj alcatuit de un post de radio. Liderul din 2017, piesa "Careless Whisper", interpretata de George Michael, a coborat in acest an pe pozitia a doua, informeaza…

- Va prezentam o noua super piesa, o noua poveste de dragoste, cu un ritm senzual și amețitor, perfect pentru sezonul estival. Pentru cei care nu il cunosc pe Alex, acesta a devenit cunoscut odata cu participarea la show-ul TV, X Factor Italia. Astazi revine in atenția publicului cu un nou proiect muzical,…

- Ed Sheeran, cel mai bine vandut artist la nivel global in 2017, continua promovarea albumului ”÷” (”Divide”) cu un videoclip filmat pentru piesa ”Happier”. Melodia a fost compusa de Ryan Tedder și Benny Blanco și vorbește despre o relație a sa din adolescența.

- Raluka ne surprinde la inceput de saptamana cu o piesa noua ce debordeaza de energie, “ritmata și perfecta pentru vremea de afara”, așa cum susține chiar artista. “Sunt foarte entuziasmata de rezultatul final și sper sa placa publicului la fel de mult cum imi place și mie”, a declarat Raluka despre…

- Ultimul album lansat de Ed Sheeran, “Divide” este un succes masiv, iar piesa “Perfect” a devenit o provocare pentru nenumarați artiști, aceștia dovedindu-și talentul printr-un cover. Pana acum am fost impresionați de fiecare cover, dar cum canta Shawn piesa asta ne face sa-i dam play la nunta noastra,…

- Piesele “Perfect”, “Castle on the hill” și “Shape of you” l-au ajutat pe Ed Sheeran sa devina artistul cu cele mai multe inregistrari vandute ale anului 2017. Albumul “Divide”, lansat in martie 2017 a devenit in doar cateva luni cel mai bine vandut album al anului. Ed Sheeran este al cincilea artist…

- Dupa succesul pieselor "Shape Of You" și "Perfect", Ed Sheeran se pregateste sa ia din nou topurile muzicale cu asalt. Artistul a decis sa inceapa promovarea baladei "Supermarket Flowers", piesa inclusa pe albumul "Divide".

- Cei doi prieteni buni deja se sfatuiesc in privința unei colaborari pentru o piesa a lui Kygo. De asemenea, Kygo a mai dezvaluit și ca iși dorește sa colaboreze cu The Weeknd și Ed Sheeran. “Am tot vorbit cu Martin despre o piesa la care vom colabora, iar piesa e pentru viitorul meu album. Eu... View…