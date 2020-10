Stiri pe aceeasi tema

- INSP a actualizat definițiile de caz pentru noul coronavirus și recomanda testarea cu prioritate a 13 categorii de persoane.Caz suspect este considerat orice persoana cu debut brusc de febra și tuse sau orice persoana cu debut brusc al oricaror 3 sau mai multe dintre urmatoarele semne și simptome:…

- Caz suspect Orice persoana cu debut brusc de febra si tuse SAU Orice persoana cu debut brusc al ORICAROR 3 SAU MAI MULTE dintre urmatoarele semne si simptome: febra, tuse, astenie, cefalee, mialgii, dureri in gat, coriza, dispnee, anorexie/ greturi/ varsaturi, diaree, status…

- Institutul National de Sanatate Publica a actualizat, vineri, definitiile de caz pentru noul coronavirus. INSP a explicat ce inseamna „caz suspect”, „caz probabil”, „caz confirmat” și „contact”.Caz suspect:orice persoana cu debut brusc de febra si tuse sau orice persoana cu debut brusc al oricaror 3…

- Ziarul Unirea Definițiile de caz, actualizate de INSP: Ce inseamna „suspect de coronavirus”, „caz probabil” și „contact direct” Institutul National de Sanatate Publica a clarificat definitiile de caz pentru COVID-19. INSP detaliaza ce inseamna „caz suspect”, „caz probabil”, „caz confirmat” și „contact”.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat miercuri, 16.09. a.c., in cadrul unei conferințe de presa, masurile sanitare care se vor lua in ziua votului din 27 septembrie, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, alegatorul se va prezenta la triajul observațional, unde, daca va avea temperatura…

- Un grav accident rutier s-a produs azi dimineata, in judetul Satu Mare, intre localitatile Ciuperceni si Livada, cu implicarea a trei vehicule: o ambulanta, o autoutilitara si un autoturism. Autoutilitara care transporta muncitori in care se aflau cinci pasageri, s-a lovit frontal de o ambulanța SAJ,…

- Confirmati cu coronavirus, Marian si iubita lui au cerut sa fie externati dupa 48 de ore deoarece nu au avut simptome, in afara de o ușoara pierdere a mirosului și a gustului. „Am coborat, am constatat ca mai era o persoana externata acolo. Și ne-am trezit ca medicul sau persoana care ne-a…

- Potrivit INSP, caz suspect este orice persoana cu infectie respiratorie acuta (debut brusc cu cel putin unul din urmatoarele simptome: – tuse, febra, dificultate in respiratie (scurtarea respiratiei) sau orice persoana cu pneumonie – bronhopneumonie +/- pleurezie, dar si orice persoana cu infectie respiratorie…