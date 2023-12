Stiri pe aceeasi tema

- Un atac terorist a avut loc in urma cu doar o seara, in Paris, Franța! In urma atacului, un om a murit și alți doi au fost raniți. Atacatorul are 26 de ani și sufera de tulburari psihice. Iata informații despre atac!

- Un german a fost ucis si doua persoane au fost ranite sambata seara la Paris, intr-un atac cu cutitul si ciocanul, in apropiere de Turnul Eiffel, unde presupusul autor, un francez cunoscut pentru islamism radical si tulburari psihice, a fost arestat, potrivit unor surse din politie si judiciare, noteaza…

- In centrul Parisului, cu o seara inainte, un barbat necunoscut a atacat turiști in apropierea Turnului Eiffel, provocand moartea unei persoane, iar alte doua au fost ranite, declara ministrul francez de interne Gerald Darmanen. Dupa cum s-a menționat, barbatul a atacat cu un cuțit o pereche de turiști…

- O persoana a fost ucisa si doua au fost ranite sambata noaptea, dupa ce o persoana a atacat trecatori in centrul Parisului, in apropiere de Turnul Eiffel, a anuntat ministrul francez de interne, Gerald Darmanin.

- Un german a fost ucis si doua persoane au fost ranite sambata seara la Paris intr-un atac cu cutitul si ciocanul in apropiere de Turnul Eiffel, unde presupusul autor, un francez cunoscut pentru islamism radical si tulburari psihice, a fost arestat, potrivit unor surse din politie si judiciare, noteaza…

- Incidentul a avut loc, luni dimineața, pe DN 69, in apropiere de Sanandrei, județul Timiș, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului din cauza condițiilor meteo vitrege și a intrat cu mașina intr-un copac aflat pe marginea drumului, informeaza De Banat.„In urma impactului, a rezultat decesul unui…

- Un barbat inarmat cu un cuțit a intrat intr-un liceu din nordul Franței si injunghiat un mortal un profesor in circumstanțe nedeterminate. Alte cateva persoane au fost ranite, relateaza Le Figaro. Autorul a fost prins de politie, scrie observatornews.ro .

- Atac armat in Olanda: exista mai mulți morți / un barbat in tinuta de lupta, arestat de politieMai multe persoane au fost ucise joi, la Rotterdam, in sudul Olandei, unde un barbat in varsta de 32 de ani a fost arestat dupa ce a deschis focul intr-un apartament, iar apoi a patruns intr-un centru medical…