Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, miercuri, intr-un accident petrecut pe DN 72, la Suta Seaca, intre un TIR si un autoturism. Centrul Infotafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca traficul rutier a fost blocat mai bine de o ora. „Se efectueaza cercetarea la fata locului, urmeaza sa se stabileasca…

- Un accident rutier a avut loc in județul Ialomița. Un barbat in varsta de 31 de ani s-a stins din viața, dupa ce autoturismul in care se afla a fost lovit de un TIR. Din pacate, șoferul mașinii a murit pe loc, in urma impactului puternic.

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, in autoturism se afla si un baiat de 10 ani."Autoturismul se afla rasturnat in afara partii carosabile. Un copil, in varsta de 10 ani, s-a autoevacuat si a fost preluat de un echipaj SAJ. Cealalta persoana este incarcerata, in stare…

- "In cursul zilei de astazi, in jurul orei 14,45, pe DN 2, in apropiere de localitatea Sinesti, s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane.Din primele verificari a reiesit ca evenimentul rutier s-a produs ca urmare a coliziunii dintre un autoturism si un TIR, in urma impactului…

- O ambulanța a fost implicata intr-un grav accident petrecut astazi dimineața pe raza comuneila Vadu Moldovei unde s-a ciocnit cu un autoturism. ”Cele doua persoane care se aflau in autoturism au ramas incarcerate. Victimele au fost extrase da din nefericire, una dintre ele, o femeie, are leziuni incompatibile…

- Un baiat in varsta de 18 ani și o fata de 14 ani au murit, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier petrecut pe DN 22, in localitatea Dumbrava, din județul Dambovița. Alți doi tineri au ...