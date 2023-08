Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in sportul mondial: o patinatoare olimpica de 31 de ani a murit intr-un accident de mașinaFosta patinatoare olimpica Alexandra Paul a murit la varsta de 31 de ani, a anunțat Skate Canada intr-un comunicat, informeaza Mediafax. Paul, care a reprezentat Canada la Jocurile Olimpice de la Soci din…

- Darius Sarbu, legitimat la ACS Petrosport Ploiești, a murit duminica noapte intr-un accident de mașina. Un accident teribil de circulație a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in Ploiești, pe strada Mihai Bravu. O mașina condusa de un șofer de 18 ani a lovit un stalp și apoi a luat foc, informeaza…

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri dupa-amiaza, in județul Sibiu. O mașina a fost aruncata de pe șosea și a ramas suspendata pe parapete. Un tanar de 19 ani a murit și alți trei oameni au fost raniți.

- Un accident mortal de circulație in care a fost implicata o mașina din Cluj s-a produs miercuri, 16 august, in jurul orei 15.00, la intrare in Grecia. ”A avut loc un accident in Grecia. O masina cu numere de Cluj, o familie soțul si soția au murit, iar copiii sunt in spital. Poate ii…

- Inca o tragedie s-a produs in Suceava! Doua persoane au fost declarate decedate, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier cumplit. Totul s-a intamplat dupa ce o mașina a intrat in coliziune cu un TIR, iar acesta a ajuns in afara drumului. Autoritațile au blocat circulația.

- Un accident rutier cu urmari dintre cele mai grave s-a produs in dimineața zilei de luni, 3 iulie, in orașul Costești, in Parvu Roșu. Un autoturism a intrat intr-un copac, potrivit celor de la ISU Argeș. Citește și: Astazi se afișeaza rezultatele la bac Au intervenit pompierii cu o autospecila de stingere,…