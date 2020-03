Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12 - 31 martie sunt sistate vizitele apartinatorilor beneficiarilor institutionalizati, voluntarilor si tertilor in cadrul centrelor rezidentiale ale DGASPC Galati, iar in perioada 12-31 martie se suspenda activitatea centrelor de zi si a celor de recuperare din cadrul institutiei.

- Consilier onorific al premierului interimar Ludovic Orban, Remus Borza afirma ca economia romaneasca este puternic afectata de COVID-19, in special in domeniul transporturilor și cel ospitalier, și ca trebuie luate urmatoare masuri:Ajutoare de 100-200 milioane de euro pentru transportatorii aerieni…

- Consiliul de Administratie al Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu a decis, in sedinta din 11 martie, luarea unor masuri pentru prevenirea imbolnavirii cu virusul COVID 19. Astfel, in perioada 11-22 martie 2020, modalitatea de predare fata in fata va fi inlocuita cu predarea in regim online, prin…

- Covid-19 nu e un indice bursier, dar evolutia lui in timp real pare sa influenteze deciziile investitorilor din ultimele zile mai mult decat cotatiile actiunilor de pe Wall Street. Iar comportamentul acestora a fost unul previzibil: au renuntat rapid la stocurile de actiuni si s-au reorientat…

- Școala Naționala de Studii Politice și Administrative va suspenda cursurile in perioada 10 - 13 martie, ca urmare a masurilor impotriva raspandirii coronavirusului. Decizia ii vizeaza doar pe studenții...

- Reprezentantii marilor companii de IT din Romania spun ca si-au informat angajatii despre cum sa se protejeze de coronavirus. Firmele spun ca nu este cazul deocamdata ca angajatii sa lucreze de acasa, dar unele au luat masuri in acest sens, anunța MEDIAFAX.„Avem un plan de masuri foarte bine…

- Banca Centrala Europeana a cerut majoritatii celor 3.700 de angajati ai sai de la Frankfurt sa efectueze luni o zi de telemunca, pentru ca institutia sa poata sa isi testeze capacitatea de reactie in cazul agravarii crizei legate de epidemia de coronavirus, a declarat duminica un purtator de cuvant…

- Compania aeriana Wizz Air si a anulat toate zborurile spre Italia din Romania, in perioada 10 martie ndash; 4 aprilie, reiese din pagina de rezervare a biletelor de calatorie a companiei aeriene. Ultimul anunt oficial a fost cel prin care compania aeriana anunta anularea zborurilor directe Milano Bergamo…