O pacientă lăsată nesupravegheată a fugit din spital și a fost găsită moartă. La înmormântarea femeii, soțul a murit și el, chiar în cimitir Caz șocant in Bacau. O femeie in varsta de 76 de ani cu probleme psihice, dusa de urgența la spital de fiica sa, a disparut in momentul in care a fost lasata nesupravegheata. Cateva ore mai tarziu, femeia a fost gasita moarta in raul Bistrița, iar acum, familia batranei face acuzații grave. Fiica acesteia susține ca s-a ajuns aici, din cauza ca nu a fost lasata in spital sa stea cu mama ei. Tragedia insa nu se oprește aici. La inmormantarea batranei, soțul acesteia a facut infarct și a murit și el, chiar in cimitir, iar fiul celor doi a suferit un accident vascular cerebral. „Am pierdut intr-o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

