O nouă zi cu peste 300 de cazuri noi de coronavirus! Şi numărul pacienţilor la ATI este în creştere A doua zi cu peste 300 de cazuri de coronavirus. 326 si 8 decese au anuntat azi autoritatile. Peste 29 de mii de teste au fost prelucrate. Creste si numarul pacientilor internati la ATI – sunt 96. In Timiș au fost raportate 9 cazuri noi de imbolnavire, iar rata de infectare in judet a ajuns […] The post O noua zi cu peste 300 de cazuri noi de coronavirus! Si numarul pacientilor la ATI este in crestere appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

