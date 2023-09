Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta BA.2.86 de virus SARS-CoV-2, care fost botezata „Pirola” si care circula deja in Danemarca, in Statele Unite si in Israel, a fost descoperita si la un pacient din regiunea Grand Est din Franta, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si autoritatile sanitare din Statele Unite au anuntat vineri ca monitorizeaza indeaproape o noua varianta a virusului aflat la originea COVID-19, chiar daca „deocamdata este necunoscut impactul potential al numeroaselor mutatii ale ei”, transmit AFP si Reuters.…

