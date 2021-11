Stiri pe aceeasi tema

- O noua varianta SARS-CoV-2 - foarte diferita de toate celalte - a fost identificata in octombrie in Scoala Mona Ozouf din comuna Bannalec, in departamentul Finistere (vest), relateaza Le Figaro, potrivit news.ro. In total 18 elevi si sase adulti au contaminati inante ca raspandirea noii variante…

- Astazi, 4 noiembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 197 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 31.668 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 26.935 de persoane au…

- Astazi, 21 octombrie 2021, in județul Alba au fost raportate 360 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 28.262 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 23.821 de persoane au…

- Pana astazi, 13 octombrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.398.531 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.199.267 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 15.733 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19),…

- Astazi, 23 septembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 78 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 22.436 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.717 de persoane au…

- Pana astazi, 17 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.139.505 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.075.499 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 3 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.103.198 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.057.522 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.520 de…

- Astazi, 25 august 2021, in județul Alba au fost raportate 12 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.477 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.717 de persoane au fost…