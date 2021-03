O nouă tulpină SARS-CoV-2 circulă în Europa. Cât de contagioasă este O noua varianta SARS-CoV-2 a fost descoprita in Franta, la pacienti care provin din Ile-de-France, din sud-estul si sud-vestul tarii. Aceasta noua varianta poarta numele spitalului Henri-Mondor de la Creteil, in Val-de-Marne și a fost descoperita la 29 de pacienti in Ile-de-France, in sud-estul si in sud-vestul tarii. „Ea este caracterizata de prezenta a doua deletii si 18 mutatii ale unor aminoacizi, dintre care sapte-opt se afla in pozitii-cheie ale proteinei spike”, precizeaza Assistance Publique-Hopitaux de Paris (AP-HP), din care face parte spitalul. „Frecventa detectarii sale a continuat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua varianta SARS-CoV-2 a fost descoprita in Franta, la pacienti care provin din Ile-de-France, din sud-estul si sud-vestul tarii, insa nimic nu arata ca este la fel de contagioasa sau mai putin contagioasa decat variantele engleza, braziliana, sud-africana, californiama, newyorkeza sau bretona…

- Tulpina britanica a Covid-19 s-a raspandit rapid pe teritoriul Franței. In prezent, jumatate dintre noile cazuri de infectari cu coronavirus sunt ale unor pacienți care s-au imbolnavit cu mutația din Regatul Unit. Premierul francez Jean Casteaux susține ca, in urma cu o saptamana, noua tulpina reprezenta…

- Aproximativ jumatate dintre noile cazuri de COVID-19 depistate in Franta sunt cu noua tulpina britanica a coronavirusului, mai contagioasa, a anuntat premierul francez Jean Castex, informeaza Agerpres . Premierul francez Jean Castex a precizat ca nu este avut in vedere la ora actuala un nou lockdown…

- Noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie a provocat 10% din cazurile de imbolnaviri din Franța. Varianta britanica de coronavirus s-a raspandit rapid in Franța. Primul caz de infectare cu noua tulpina a fost depistat pe 26 decembrie. Autoritațile franceze iau in calcul instituirea unui nou lockdown.…

- Varianta britanica a coronavirusului SARS-CoV2, considerata mai contagioasa decat tulpina originala, este responsabila in prezent de 10% din cazurile de infectare din Franta, potrivit purtatorul de cuvant al guvernului de la Paris, Gabriel Attal. Aceasta, in condițiile in care primul caz de infectare…

- Noua tulpina de coronavrius din Africa de Sud a starnit ingrijorari in randul oamenilor de știința. Varianta africana de coronavirus s-ar fi raspandit pana in prezent in 12 țari. Printre statele in care a fost depistata tulpina se numara Germania, Marea Britanie, Finlanda, Franța și Israel. Specialiștii…

- Noua varianta a virusului care provoaca boala COVID-19 este prezenta in Paris, a declarat marti la postul de televiziune France 2 directorul general al sistemului spitalelor din capitala Frantei, Martin Hirsch, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministrul Sanatatii din Franta, Olivier Veran, a…

- China a inregistrat primul caz „important” de infectare cu noua tulpina a coronavirusului, care circula in toata Europa, și despre care se știe ca este mult mai contagioasa decat varianta originala. Specialiștii spun ca aceasta noua varianta a Covid-19 este „o mare potențiala amenințare pentru prevenirea…