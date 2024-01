O nouă sursă de aprovizionare cu gaze pentru România Grecia se apropie de momentul inceperii regazeificarii primelor cantitați de gaz natural lichefiat (GNL) in portul Alexandroupoli. Aproximativ 70% din aceste cantitați sunt planificate sa fie direcționate catre Bulgaria, Romania și alte state din regiune. Potrivit informațiilor furnizate de Kathimerini și citate de Rador Radio Romania, primul transport de GNL de proba este așteptat sa ajunga la Alexandroupoli in perioada 20-24 ianuarie. In aceasta etapa inițiala, primele cantitați de GNL vor fi transferate pe platforma plutitoare de regazificare (FSRU), deja instalata la 17 kilometri in largul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

