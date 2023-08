Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii din cadrul Rezervației „Dunele Marine de la Agigea” și Agigea Bird Observatory au identificat o noua specie de pasare pentru Romania: Frunzarița balcanica (Hippolais olivetorum).

- Dr. Dumitru-Claudiu SERGENTU, cercetator in cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), in colaborare cu o echipa de cercetatori din Statele Unite ale Americii, a realizat un studiu privind sinteza și caracterizarea comportamentului electronic și magnetic al unor materiale exotice cu…

- Poluarea din Iasi ramane un subiect fierbinte, pe buna dreptate: desi se afla pe lista celor mai poluate orase din tara, o singura statie fixa mai monitorizeaza calitatea aerului din municipiul nostru. Mai exact cea din Cantemir (IS-2). Alte doua statii sunt defecte de aproape un an (IS-1 Podu de Piatra…

- Musculitele descoperite de cercetatorii de la Universitatea Al. I. Cuza din Iasi in Dunele Marine de la Agigea nu trebuie sa sperie turistii sau eventualii vizitatori ai rezervatiei naturale, sustin, chiar de la malul marii, entomologii ieseni. Acestia au anuntat saptamana trecuta descoperirea a doua…

- Neculai Ghețu este originar din Targu Ocna și a fost, de-a lungul timpului, primar in trei comune bacauane: Cașin, Pargarești și Targu Trotuș. In prezent, la varsta de 73 de ani, fostul edil student in primul an la Facultatea de Istorie din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și ia cursuri…