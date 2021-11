Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in luna decembrie va fi lansata o noua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice, din fondul care a ramas la dispozitie, de 34 de milioane de lei. Inscrierile ar urma sa inceapa in ultima saptamana din noiembrie. „Toate programele pe care…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat joi, 4 noiembrie, intr-o conferinta de presa, ca in ultima saptamana din noiembrie vor incepe, cel mai probabil, inscrierile la o noua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice, iar din luna decembrie voucherele pot fi valorificate in magazine, informeaza…

- “Toate programele pe care le-am lansat anul acesta au fost de succes, au fost derulate in mod corespunzator. Aici as mentiona programul cel mai important pe care l-am modernizat si l-am derulat, programul Rabla pentru electrocasnice, un program care continua anul acesta cu o noua sesiune de sarbatori.…

- Romania va avea o retea de 18.000 de statii de incarcare a vehiculelor electrice in urmatorii 4 - 5 ani, din banii de la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) si din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a afirmat, joi, 28 ocotombrie, ministrul Mediului, Tanczos Barna, intr-o conferinta…

- Plafonul de garantare general pe care il ofera Fondul de Garantare nu poate fi mai mare de o anumita suma pentru fiecare client in parte. Astfel, in situația in care instituția bancara nu mai poate inapoia banii, Fondul de Garantare va fi cel care va plati compensația catre clienti. Ziare.com…

- Este o ancheta in desfașurare dupa ce doi jurnaliști și un activist de mediu au fost batuți crunt de 20 de persoane nemulțumite de faptul ca aceștia realizau un documentar despre taierile ilegale de paduri. Ministrul Mediului Tanczos Barna a condamnat vineri, 17 septembrie, aceste agresiuni."Lucrurile…

- Emma Raducanu a povestit la BBC Breakfast despre relația pe care o are cu parinții ei și cum au reacționat aceștia la revenirea acasa."M-au imbrațișat și atat, n-a fost nimic nebunesc, nici o petrecere extravaganta. De-a lungul anilor ei mi-au aratat o dragoste dura (n.r. - tough love). Sunt…

- iPhone 13 va reprezenta un upgrade minor, comparativ cu modelul anterior, motiv pentru care Apple incearca sa compenseze cu cateva imbunatatiri software in ceea ce priveste captura video si foto. Conform surselor Bloomberg, seria de iPhone pe care Apple o va prezenta in toamna, care, cel mai…